Президент «Интер Майами» заявил, что клуб качественно усилит команду после перехода Месси

Президент «Интер Майами» Хорхе Мас заявил, что клуб качественно усилит состав после перехода нападающего Лионеля Месси.

Напомним, что аргентинец перебрался в американский клуб в качестве свободного агента после истечения контракта с «ПСЖ».

«Мы готовили наш состав к приезду Месси. Во время летнего трансферного окна мы заключим новые контракты, их будет больше, чем ожидают люди. Потенциально мы подпишем от трех до пяти новичков», - приводит слова руководителя Goal.

Добавим, что Месси выступал за «ПСЖ» с августа 2021 года. В сезоне-2022/2023 за парижан он провел 41 матч, в которых забил 21 гол и отдал 20 результативных передач. Он является семикратным обладателем «Золотого мяча», чемпионом мира 2022 года в составе сборной Аргентины. Игрок четыре раза становился победителем Лиги чемпионов, на его счету десять трофеев Ла Лиги и два чемпионства Франции.