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Черчесов прокомментировал итоги жеребьевки первого отборочного раунда ЛЧ для «Ференцвароша»

20 июня 2023 16:35
автор: Степан Шереметьев

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов прокомментировал информацию о том, что фарерский клуб «Клаксвик» станет соперником его команды по первому отборочному раунду Лиги чемпионов.

«В квалификации Лиги чемпионов нельзя сказать, что нам неважно, кто наш соперник, но гораздо важнее определить собственные методы, решить, на чем сосредоточиться, а для этого требуется четкое планирование», - приводит слова российского специалиста пресс-служба венгерского клуба.

Добавим, что по итогам прошедшего сезона под руководством Черчесова «Ференцварош» чемпионом Венгрии и обладателем Кубка страны.

источник: ФК «Ференцварош»
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