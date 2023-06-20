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«Коринтианс» рассчитывает выручить от продажи Мантуана «Зениту» 6 млн евро

Полноценный трансфер - вопрос времени.
20 июня 2023 16:50
автор: Александр Кожевников

Бразильский «Коринтианс» рассчитывает выручить от продажи полузащитника Густаво Мантуана санкт-петербургскому «Зениту» 6 миллионов евро. Об этом сообщает Meu Timao.

50 процентов прав на игрока уже принадлежат «Зениту», 40 - «Коринтиансу».

Ранее сообщалось, что боссы бразильского клуба рассказали, что россияне еще не сделали официального предложения по трансферу хавбека. Но «Кориантианс» настроен на успешное завершение сделки и продажу игрока в Россию.

Напомним, что в сезоне-2022/23 Мантуан принял участие в 29 матчах, забил шесть голов и отдал четыре результативных паса. Вместе с петербургским клубом футболист стал чемпионом России.

источник: «Советский спорт»
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