«Арсенал» готов установить свой трансферный рекорд ради подписания Райса

Лондонский «Арсенал» хотят сделать «Вест Хэму» улучшенное предложение по полузащитнику команды Деклану Райсу.

Как сообщает The Independent, «канониры» готовы предложить «молотобойцам» 90 миллионов фунтов стерлингов за трансфер хавбека.

К слову, действующий трансферный рекорд «пушкарей» составляет 72 миллиона фунтов - столько клуб в 2019 году заплатил за Николя Пепе «Лиллю».

Добавим, что Райс является воспитанником «Вест Хэма». Всего за основной состав он провел 245 матча, забил 15 мячей и отдал 13 результативных передач.