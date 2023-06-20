Президент «Сочи» рассказал подробности расставания с Бердыевым

Президент футбольного клуба «Сочи» Борис Ротенберг рассказал о том, как прошло расставание с тренером Курбаном Бердыевым.

«Что касается неустойки, то нет, вообще ничего не было. Были договорённости, чисто товарищеские отношения. Было ли приглашение Бердыева ошибкой? Нет, я так не считаю. Мы же с Курбаном Бекиевичем работали раньше, сотрудничали.

Я хотел видеть современный футбол, когда все атакуют и все защищаются. Он стал перестраивать полностью команду. Это путь вдолгую, и неизвестно, куда это перейдёт, потому что это футбол, которого уже нет как такового. Это устаревшая схема, идея. Мы поговорили, и спокойно, без обид он ушёл», - приводит слова Бориса Ротенберга «РИА Новости».

Бердыев ушел из «Сочи» в апреле 2023 года. Он работал в клубе с декабря 2022 года.

«Сочи» по итогам сезона-2022/2023 российской Премьер-лиги занял десятое место в турнирной таблице, набрав 38 очков.