ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодно-моторный спортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Президент «Сочи» рассказал подробности расставания с Бердыевым

Бердыев ушел из клуба в апреле.
Президент «Сочи» рассказал подробности расставания с Бердыевым
20 июня 2023 17:32
автор: Александр Кожевников
автор фото: РИА Новости

Президент футбольного клуба «Сочи» Борис Ротенберг рассказал о том, как прошло расставание с тренером Курбаном Бердыевым.

«Что касается неустойки, то нет, вообще ничего не было. Были договорённости, чисто товарищеские отношения. Было ли приглашение Бердыева ошибкой? Нет, я так не считаю. Мы же с Курбаном Бекиевичем работали раньше, сотрудничали.

Я хотел видеть современный футбол, когда все атакуют и все защищаются. Он стал перестраивать полностью команду. Это путь вдолгую, и неизвестно, куда это перейдёт, потому что это футбол, которого уже нет как такового. Это устаревшая схема, идея. Мы поговорили, и спокойно, без обид он ушёл», - приводит слова Бориса Ротенберга «РИА Новости».

Бердыев ушел из «Сочи» в апреле 2023 года. Он работал в клубе с декабря 2022 года.

«Сочи» по итогам сезона-2022/2023 российской Премьер-лиги занял десятое место в турнирной таблице, набрав 38 очков.

источник: «РИА Новости»
Евгений Алдонин: ЦСКА надо искать внутренний резерв, нет смысла переплачивать за легионеров
Экс-игрок ЦСКА высказался о предстоящей трансферной кампании.
20.06.2023 17:55
Футбол
автор: Александр Кожевников
Представитель Дугласа Сантоса заявил, что игрок не собирается покидать «Зенит»
Футболист представляет петербургский клуб с июля 2019 года.
20.06.2023 17:32
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Президент «Сочи» рассказал подробности расставания с Бердыевым
Президент «Сочи» рассказал подробности расставания с Бердыевым
Бердыев ушел из клуба в апреле.
20.06.2023 17:32
Футбол
автор: Александр Кожевников
Азмун является трансферной целью клубов из Саудовской Аравии
Азмун является трансферной целью клубов из Саудовской Аравии
На данный момент футболист представляет «Байер».
20.06.2023 17:13
Футбол
автор: Степан Шереметьев
«Арсенал» готов установить свой трансферный рекорд ради подписания Райса
«Арсенал» готов установить свой трансферный рекорд ради подписания Райса
«Канониры» не оставляют попыток заполучить полузащитника «Вест Хэма».
20.06.2023 16:56
Футбол
автор: Степан Шереметьев
«Коринтианс» рассчитывает выручить от продажи Мантуана «Зениту» 6 млн евро
Полноценный трансфер - вопрос времени.
20.06.2023 16:50
Футбол
автор: Александр Кожевников
Борис Ротенберг: «Сочи» — не фарм-клуб «Зенита»
«Сочи» стал десятым в РПЛ по итогам сезона.
20.06.2023 16:47
Футбол
автор: Александр Кожевников
Черчесов прокомментировал итоги жеребьевки первого отборочного раунда ЛЧ для «Ференцвароша»
Черчесов прокомментировал итоги жеребьевки первого отборочного раунда ЛЧ для «Ференцвароша»
20.06.2023 16:35
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Президент «Интер Майами» заявил, что клуб качественно усилит команду после перехода Месси
Аргентинец перебрался в американский клуб в качестве свободного агента после истечения контракта с «ПСЖ».
20.06.2023 16:20
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Куадрадо может перейти в «Фенербахче»
Игрок может подписать двухлетний контракт.
20.06.2023 16:20
Футбол
автор: Александр Кожевников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.