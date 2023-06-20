Представитель Дугласа Сантоса заявил, что игрок не собирается покидать «Зенит»

Тьяго Фрейтас, представитель защитника «Зенита» Дугласа Сантоса, рассказал, что его клиент не собирается уходить из петербургского клуба.

«Дуглас сейчас в отпуске. Когда он закончится, игрок начнет предсезонку с «Зенитом». Таков план. Мыслей об уходе из клуба нет», - приводит слова Фрейтаса Sport24.

Стоит отметить, что Сантос в нынешнем сезоне чемпионата России принял участие в 28 встречах, отдав в них три результативные передачи.

Что касается «Зенита», то он по итогам сезона стал в пятый раз подряд победителем РПЛ, набрав 70 очков.