Евгений Алдонин: ЦСКА надо искать внутренний резерв, нет смысла переплачивать за легионеров

Бывший полузащитник ЦСКА и сборной России Евгений Алдонин высказался о предстоящей трансферной кампании армейцев.

«ЦСКА надо искать усиление из внутреннего резерва. Молодые футболисты из других клубов сейчас стоят больших денег. Внутренний резерв надо искать. Команда достаточно хорошо укомплектована. Думаю, что звёзды к нам не поедут по понятным причинам.

Не вижу смысла просто так переплачивать за легионеров и улучшать их финансовое благополучие. Необходимо искать внутреннее усиление», - приводит слова Алдонина «Чемпионат».

По итогам сезона-2022/2023 российской Премьер-лиги ЦСКА занял второе место в турнирной таблице, выиграв медли первенства страны впервые за пять последних сезонов. Кроме того, армейцы стали обладателями Кубка России, обыграв в Суперфинале «Краснодар».