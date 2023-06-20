Ондуа, имеющий российское гражданство, заявил, что покинет немецкий «Ганновер»

Полузащитник «Ганновера» Гаэль Ондуа, имеющий российское гражданство, поделился мнением о своем будущем.

«Скорее всего, я уйду из этого клуба. Вскоре все узнаете, у меня есть предложения. Хочу ли я играть в России? Это мой дом, а дома всегда хорошо играть, я люблю, обожаю эту страну», - приводит слова камерунца «РБ Спорт».

Напомним, что после чемпионата мира-2022 хавбек был переведен в дубль немецкой команды, так как открыто выражал поддержку России на мировом первенстве в Катаре.