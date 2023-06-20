Сон Хын Мин сообщил, что останется в «Тоттенхэме»

Полузащитник «Тоттенхэма» Сон Хын Мин сообщил, что останется в составе лондонского клуба.

«У меня есть еще много вещей, которые я хотел бы сделать в АПЛ. Сейчас для меня не так важны деньги, а вот гордость от игры в футбол, игры в моей любимой лиге, — это важно. Я хочу и дальше играть за «Тоттенхэм», - цитирует Сон Хын Мина Фабрицио Романо в своих социальных сетях.

Ранее сообщалось, что саудовский футбольный клуб «Аль-Иттихад» готов предложить за полузащитника «Тоттенхэма» Сон Хын Мина 60 млн евро.

Контракт футболиста, который выступает за «шпор» с 2015 года, рассчитан до 2025 года. В минувшем сезоне Сон Хын Мин сыграл 47 матчей во всех турнирах, забил 14 голов и сделал 6 передач.