Магкеев назвал самого эрудированного футболиста в РПЛ

Защитник «Локомотива» Станислав Магкеев высказался о нападающем московского «Динамо» Федоре Смолове.

«Кто самый эрудированный футболист, с которым я общался? Федя Смолов. Он, кстати, тоже много читает. Дзюба? Кстати! Он в самолетах пару раз читал. Но я думаю, чисто для фотки в клубных соцсетях», — приводит слова Магкеева Sport24.

Ранее нападающий и «Динамо» заключили новый контракт до 2024 года с возможностью продления еще на сезон.

Смолов в минувшем сезоне провел за «Динамо» 31 матч во всех турнирах, забил 12 мячей и отдал 4 результативные передачи.

Ранее Смолов заявил, что, скорее всего, завершил карьеру в сборной России.