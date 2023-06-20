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Главный тренер сборной Ирана заявил, что хотел бы провести еще один матч со сборной России

Ранее сборные сыграли вничью.
20 июня 2023 18:55
автор: Александр Кожевников

Главный тренер сборной Ирана по футболу Амир Галенои заявил, что хотел бы провести еще один товарищеский матч со сборной России.

«Россия — очень сильная команда. Конечно, мы бы хотели сыграть со всеми сильными командами, это пойдет нам на пользу при подготовке к Кубку Азии. Но пока предложений о проведении такого матча не было», — приводит слова Галенои Metaratings.ru.

Сборная России сыграла два товарищеских матча в 2023 году. В марте российская национальная команда обыграла сборную Ирака со счетом 2:0, а затем сыграла вничью с Ираном - 1:1.

источник: Metaratings.ru
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