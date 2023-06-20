Главный тренер сборной Ирана заявил, что хотел бы провести еще один матч со сборной России

Главный тренер сборной Ирана по футболу Амир Галенои заявил, что хотел бы провести еще один товарищеский матч со сборной России.

«Россия — очень сильная команда. Конечно, мы бы хотели сыграть со всеми сильными командами, это пойдет нам на пользу при подготовке к Кубку Азии. Но пока предложений о проведении такого матча не было», — приводит слова Галенои Metaratings.ru.

Сборная России сыграла два товарищеских матча в 2023 году. В марте российская национальная команда обыграла сборную Ирака со счетом 2:0, а затем сыграла вничью с Ираном - 1:1.