Бывший защитник «Спартака» Георгий Тигиев не исключил возвращение в профессиональный футбол.

«Я спустя три месяца вышел и отыграл 35 минут, для меня это огромный шаг. По-хорошему я вообще не должен был играть. Думаю, залечусь и все будет зависеть от моего состояния. Посмотрим, будем работать и буду себя предлагать в профессиональный футбол», — приводит слова Тигиева Metaratings.ru.

Тигиев в составе «Спартака» является чемпионом страны сезона-2016/2017 и обладателем Суперкубка России.

Сейчас Тигиев выступает в составе «Броук Бойз» в медиалиге.