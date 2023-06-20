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Георгий Тигиев не исключил возвращение в профессиональный футбол

Сейчас игрок выступает в Медиалиге.
20 июня 2023 19:30
автор: Александр Кожевников

Бывший защитник «Спартака» Георгий Тигиев не исключил возвращение в профессиональный футбол.

«Я спустя три месяца вышел и отыграл 35 минут, для меня это огромный шаг. По-хорошему я вообще не должен был играть. Думаю, залечусь и все будет зависеть от моего состояния. Посмотрим, будем работать и буду себя предлагать в профессиональный футбол», — приводит слова Тигиева Metaratings.ru.

Тигиев в составе «Спартака» является чемпионом страны сезона-2016/2017 и обладателем Суперкубка России.

Сейчас Тигиев выступает в составе «Броук Бойз» в медиалиге.

источник: Metaratings.ru
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