«Манчестер Юнайтед» готов продать Фреда в «Фулхэм»

«Фулхэм» заинтересован в приобретении полузащитника «Манчестер Юнайтед» Фреда. Об этом сообщает The Telegraph.

Отмечается, что «красные дьяволы» хотят получить за 30-летнего бразильца около 20 миллионов фунтов стерлингов. В свою очередь, «дачники» не готовы платить такую сумму, но надеется достичь компромисса в переговорах.

Напомним, Фред выступает за манкунианцев с 2018 года. В минувшем сезоне он провел за команду 56 матчей во всех турнирах, забил шесть мячей и отдал шесть результативных передач.