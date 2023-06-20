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Сергей Кирьяков: я бы усилил центр нападения «Динамо», к Смололву и Тюкавину есть вопросы

По мнению Кирьякова, усиление нужно на всех линиях.
20 июня 2023 19:52
автор: Александр Кожевников

Бывший футболист московского «Динамо», а ныне главный тренер «Ленинградца» Сергей Кирьяков поделился мнением о том, какую позицию необходимо усилить московскому клубу.

«Динамо» нужен как минимум один центральный защитник. Центр полузащиты тоже нужно укреплять. Впереди тоже есть вопросы, к тому же Смолову. Но с ним продлили контракт и вряд ли сейчас будут искать альтернативу. Но я бы усилил центр нападения: есть Тюкавин и Смолов — и к обоим есть вопросы», - приводит слова Кирьякова «Чемпионат».

Тюкавин был признан лучшим игроком прошедшего сезона по версии болельщиков бело-голубых.

Ранее стало известно, что Марцел Личка утвержден главным тренером московского «Динамо».

источник: Чемпионат.com
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