Роман Широков: без государственных денег не будет ни одного вида спорта в стране

Бывший капитан сборной России Роман Широков высказался о финансировании российского спорта.

«Если убрать государственные деньги, не будет ни одного вида спорта в стране. Вопрос в том, на какие цели деньги выделяются, как их расходовать. Турнир второй лиги, на мой взгляд, турнир менеджеров, которые будут искать таланты, развивать и продавать выше. Но сейчас во второй лиге вообще нет института продажи игроков», - приводит слова Широкова «РБ Спорт».

Ранее Широков высказался о формате Кубка России, отметив, что он остался доволен новым форматом турнира.