Бывший ассистент Абаскаля заявил, что не приедет в Россию даже за 10 млн евро

Месут Темель, экс-ассистент Гильермо Абаскаля в «Базеле», заявил, что в данный период времени не поехал бы работать в чемпионат России.

«Мне нравится российская лига, но пока продолжается конфликт, я не хочу приезжать в Россию, это будет просто нечестно. Даже если бы мне предложили 10 миллионов евро, я бы отказался», - приводит слова специалиста «РБ Спорт».

Напомним, что Абаскаль возглавил московский клуб в 2022 году. В минувшем сезоне испанский наставник привел красно-белых к бронзовым медалям РПЛ.