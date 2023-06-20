Гришин рассказал, какой футболист необходим ЦСКА для усиления

Тренер Александр Гришин, ранее находящийся в системе ЦСКА, рассказал, кого нужно купить «армейцам», чтобы усилить состав.

«Команде нужен жёсткий опорный полузащитник оборонительного плана, который будет похож на Вернблума. Зделар и Мендес неплохо разыгрывают мяч, но ещё нужно совершать отборы и перехваты», - приводит «Чемпионат» слова Гришина.

Понтус Вернблум выступал за ЦСКА с 2012 по 2018 год и завоевал с командой шесть трофеев, включая три титула чемпиона России. За 167 матчей за красно-синих шведский полузащитник забил 17 голов.