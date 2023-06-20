Агент Де Кетеларе рассказал о будущем своего клиента в «Милане»

Футбольный агент Том де Муль, представляющий интересы полузащитника «Милана» Шарля де Кетеларе, считает, что его клиент останется в итальянском клубе.

«Милан» верит в него на 100 процентов. Он не первый талант, которому требуется время, чтобы адаптироваться в топовом европейском клубе», - приводит слова агента Football Italia.

Напомним, что хавбек перебрался в «Милан» из бельгийского «Брюгге» за компенсацию в размере 35 миллионов евро. Всего он провел за «россонери» 40 матчей, но не забил ни одного мяча.