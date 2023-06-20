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Экс-вратарь «Спартака» Митрюшкин может перейти в «Пари НН»

Волжане готовы серьезно укрепиться к предстоящему сезону.
20 июня 2023 20:28
автор: Александр Шульгин

Голкипер подмосковных «Химок» Антон Митрюшкин может перейти в «Пари НН».

По информации телеграм-канала Ивана Карпова, в подписании вратаря заинтересован лично главный тренер команды Сергей Юран.

Также клуб интересуется полузащитником «Ахмата» Александром Трошечкиным.

Добавим, что в минувшем сезоне Митрюшкин провел 12 матчей в составе «Химок», в которых пропустил 30 мячей. Ранее голкипер выступал за московский «Спартак» и швейцарский «Сьон». По итогам сезона химчане вылетели в Первую лигу.

Трошечкин в 25 встречах за «Ахмат» забил два мяча и четырежды ассистировал партнерам.

Напомним, «Пари НН» сохранил прописку в РПЛ после победы в стыковых матчах над «Родиной».

источник: Телеграм-канал Ивана Карпова
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