Стала известна дата дебюта Месси в «Интер Майами»

Аргентинский нападающий Лионель Месси дебютирует за «Интер Майами» в матче Кубка лиги с «Крус Асуль». Встреча состоится 21 июля.

Напомним, что аргентинец перебрался в американский клуб в качестве свободного агента после истечения контракта с «ПСЖ».

Месси выступал за «ПСЖ» с августа 2021 года. В сезоне-2022/2023 за парижан он провел 41 матч, в которых забил 21 гол и отдал 20 результативных передач. Он является семикратным обладателем «Золотого мяча», чемпионом мира 2022 года в составе сборной Аргентины. Игрок четыре раза становился победителем Лиги чемпионов, на его счету десять трофеев Ла Лиги и два чемпионства Франции.