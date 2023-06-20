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Стала известна дата дебюта Месси в «Интер Майами»

Месси сыграет в новом клубе 21 июля.
20 июня 2023 20:28
автор: Александр Кожевников

Аргентинский нападающий Лионель Месси дебютирует за «Интер Майами» в матче Кубка лиги с «Крус Асуль». Встреча состоится 21 июля.

Напомним, что аргентинец перебрался в американский клуб в качестве свободного агента после истечения контракта с «ПСЖ».

Месси выступал за «ПСЖ» с августа 2021 года. В сезоне-2022/2023 за парижан он провел 41 матч, в которых забил 21 гол и отдал 20 результативных передач. Он является семикратным обладателем «Золотого мяча», чемпионом мира 2022 года в составе сборной Аргентины. Игрок четыре раза становился победителем Лиги чемпионов, на его счету десять трофеев Ла Лиги и два чемпионства Франции.

источник: «Советский спорт»
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