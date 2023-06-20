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В «Спартаке» назначили нового генерального директора

Евгений Мележиков покинул свой пост.
20 июня 2023 20:40
автор: Александр Шульгин

В московском «Спартаке» сменился генеральный директор.

По информации клубной пресс-службы, вместо занимавшего эту должность ранее Евгения Мележикова клубное руководство назначило Олега Малышева.

Отмечается, что ранее Малышев занимал руководящие должности в одной из крупнейших консалтинговых компаний мира, однако уже давно его деятельность связана исключительно с российским футболом.

Кроме того, с сегодняшнего дня Малышев входит в состав совета директоров столичного клуба.

Добавим, в минувшем сезоне «Спартак» завоевал бронзовые медали РПЛ. Также в клубе сменился владелец: Леонид Федун продал свои акции компании «Лукойл».

источник: ФК «Спартак»
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