В «Спартаке» назначили нового генерального директора

В московском «Спартаке» сменился генеральный директор.

По информации клубной пресс-службы, вместо занимавшего эту должность ранее Евгения Мележикова клубное руководство назначило Олега Малышева.

Отмечается, что ранее Малышев занимал руководящие должности в одной из крупнейших консалтинговых компаний мира, однако уже давно его деятельность связана исключительно с российским футболом.

Кроме того, с сегодняшнего дня Малышев входит в состав совета директоров столичного клуба.

Добавим, в минувшем сезоне «Спартак» завоевал бронзовые медали РПЛ. Также в клубе сменился владелец: Леонид Федун продал свои акции компании «Лукойл».