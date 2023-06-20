«Олимпиакос» определился с новым главным тренером

Диего Мартинес стал новым тренером греческого «Олимпиакоса».

О назначении 42-летнего испанского специалиста на этот пост объявила клубная пресс-служба.

Ранее наставник работал у себя на родине, где возглавлял «Гранаду», «Осасуну» и «Эспаньол», который покинул в апреле 2023 года.

Добавим, что в минувшем сезоне «Олимпиакос» занял лишь третье место в национальном первенстве, что позволит команде сыграть только в Лиге конференций, хотя греки стабильно являются участниками более престижных еврокубков.