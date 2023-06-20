«Манчестер Сити» в ближайшие дни объявит о трансфере Ковачича

«Манчестер Сити» близок к приобретению полузащитника «Челси» Матео Ковачича. Об этом информирует итальянский журналист Фабрицио Романо.

Как отмечает источник, вопрос о переходе уже решен. Сторонам осталось уладить последние детали. Официальное объявление о трансфере состоится на этой неделе.

Добавим, что в минувшем сезоне хавбек провел за «аристократов» 37 матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал две результативные передачи. По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет 40 миллионов евро.