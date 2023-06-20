Роналду выйдет в стартовом составе Португалии на матч с Исландией

Сборные Исландии и Португалии назвали стартовые состав на отборочный матч Евро-2024.
Исландия: Рунарссон, Ингасон, Пальссон, Магнуссон, Фридрикссон, Гудмундссон А., Траустасон, Торстейнссон, Гудмундссон Й., Финнбогасон, Виллюмссон.
Португалия: Кошта, Пепе, Канселу, Диаш, Далот, Данилу, Невеш, Фернандеш, Бернарду, Роналду, Леау.
Добавим, встреча пройдет в столице Исландии - Рейкьявике. Начало в 21.45 по московскому времени.
После трех туров Португалия с девятью очками лидирует в турнирной таблице группы J. Исландцы с тремя очками занимают пятую строчку.
источник: «Советский спорт»