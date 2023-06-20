Червиченко связал отставку Мележикова с уходом Федуна

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал назначение Олега Малышева на пост генерального директора клуба.

«Увольнение Мележикова я связываю с тем, что пришла новая команда. Поскольку его приводил Федун, поэтому его и убрали. Если в подчинении Малышева будет спортивный отдел, то это будет странно, потому что для того, чтобы в этом разбираться, человек должен быть погружен в футбольную жизнь. Не знаю, насколько этот Малышев погружен», - приводит слова Червиченко «Спорт-Экспресс».

Ранее Малышев занимал руководящие должности в одной из крупнейших консалтинговых компаний мира, однако уже давно его деятельность связана исключительно с российским футболом.

Кроме того, с сегодняшнего дня Малышев входит в состав совета директоров столичного клуба.

В минувшем сезоне «Спартак» завоевал бронзовые медали РПЛ. Также в клубе сменился владелец: Леонид Федун продал свои акции компании «Лукойл».