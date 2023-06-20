Мостовой не видит глобальных изменений в связи со сменой гендира «Спартака»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал назначение Олега Малышева на пост генерального директора клуба.

«Не вижу никаких глобальных изменений. От перестановки мест слагаемых сумма не меняется. Не понимаю, кто тот, а кто этот. Они наверху. А наверху можно менять кого-угодно. Думаю, что многие футболисты их даже не знают в лицо. А команда была, есть и будет. Деньги приходят вовремя в «Спартак». Никаких задержек нет. Все нормально. Фамилии меняются, а команда существует», - приводит слова Мостового «Спорт-Экспресс».

Ранее Малышев занимал руководящие должности в одной из крупнейших консалтинговых компаний мира, однако уже давно его деятельность связана исключительно с российским футболом.

Кроме того, с сегодняшнего дня Малышев входит в состав совета директоров столичного клуба.

В минувшем сезоне «Спартак» завоевал бронзовые медали РПЛ. Также в клубе сменился владелец: Леонид Федун продал свои акции компании «Лукойл».