Айртон и Малком появятся в стартовом составе сборной Бразилии на матч с Сенегалом

Тренерский штаб сборной Бразилии определился со стартовым составом на товарищеский матч против национальной команды Сенегала.

Отметим, что с первых минут появятся нападающий петербургского «Зенита» Малком и защитник «Фламенго» Айртон, выступавший ранее за московский «Спартак».

Бразилия: Эдерсон, Данило, Милитао, Маркиньос, Айртон, Гимарайнс, Жоэлинтон, Пакета, Винисиус Жуниор, Малком, Ришарлисон.

Добавим, что встреча между коллектива начнется в 22:00 по московскому времени.