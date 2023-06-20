Неймар готов существенно снизить запросы по зарплате ради возвращения в «Барселону»

Нападающий «ПСЖ» Неймар выразил желание вернуться в «Барселону». Об этом информирует Diario Sport.

По данным источника, форвард готов ради возвращения в каталонский клуб пойти на значительное снижение зарплаты.

Ранее наставник сине-гранатовых Хави заявил, что трансфер бразильца не входит в планы «Барселоны».

Отметим, что в минувшем сезоне чемпионата Франции Неймар провел 20 матчей, забил 13 мячей и отдал 11 результативных передач. Кроме того, в его активе шесть матчей, два гола и три ассиста в Лиге чемпионов.