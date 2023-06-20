Нагорных рассказал, будет ли увеличен бюджет «Локомотива» на следующий сезон

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных рассказал, будет ли увеличен бюджет клуба на следующий сезон.

«Нет, мы работаем в тех условиях, которые есть. Понимаем, что у экономики не самые простые времена. Бюджет был принят в январе. В «Локомотиве» используется финансовый год», - приводит слова Нагорных «Спорт-Экспресс».

Напомним, что по итогам минувшего сезона железнодорожники финишировали на восьмой позиции турнирной таблицы чемпионата России, набрав 45 очков.