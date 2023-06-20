Денисенко не хочет уходить из «Флориды»

Российский нападающий «Флориды Пантерз» Григорий Денисенко заявил, что планирует продолжать карьеру в своей нынешней команде, несмотря на то, что ему редко удается выходить на лед в НХЛ.

«Я хочу вернуться сюда, хочу играть за «Пантерз» в следующем году. Прошедший сезон был намного лучше, чем позапрошлый, когда я мало играл из-за травмы. Год начался медленно, мне потребовалось время, чтобы собраться. Но я становился все лучше и лучше и нашел свою игру. Это был хороший год в плане развития. 18 игр, в которых я принял участие, стали хорошим опытом», - приводит слова Денисенко Florida Hockey Now.

Напомним, в 18 проведенных встречах Денисенко отметился тремя результативными передачами.

Все остальное время форвард провел в АХЛ, выступая за фарм-клуб «пантер» - «Шарлотт Чекерз», в котором провел 56 встреч и набрал 36 (12+24) очков.

Добавим, что в минувшем сезоне «Флорида» дошла до финала Кубка Стэнли, в котором уступила «Вегас Голден Найтс» (4-1 в серии).