Дубль Лукаку помог сборной Бельгии разгромить Эстонию в квалификации Евро-2024

Сборная Бельгии оказалась сильнее национальной команды Эстонии в матче четвертого тура квалификационного раунда чемпионата Европы-2024. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу «красных дьяволов».

В составе победителей дубль оформил Ромелу Лукаку Также один раз отличился Йоан Бакайоко.

Таким образом, команда Доменико Тедеско с семью очками располагается на второй позиции турнирной таблицы группы F. Подопечные Томаса Хаберли находятся на четвертой строчке, имея в своем активе одно очко.

Евро-2024

Отборочный турнир

4-й тур

Эстония – Бельгия – 0:3 (0:2)

Голы: Лукаку, 37, 40, Бакайоко, 90.