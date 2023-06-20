Дубль Лукаку помог сборной Бельгии разгромить Эстонию в квалификации Евро-2024

Сборная Бельгии оказалась сильнее национальной команды Эстонии в матче четвертого тура квалификационного раунда чемпионата Европы-2024. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу «красных дьяволов».
В составе победителей дубль оформил Ромелу Лукаку Также один раз отличился Йоан Бакайоко.
Таким образом, команда Доменико Тедеско с семью очками располагается на второй позиции турнирной таблицы группы F. Подопечные Томаса Хаберли находятся на четвертой строчке, имея в своем активе одно очко.
Евро-2024
Отборочный турнир
4-й тур
Эстония – Бельгия – 0:3 (0:2)
Голы: Лукаку, 37, 40, Бакайоко, 90.
источник: «Советский спорт»