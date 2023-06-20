ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодно-моторный спортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Дубль Лукаку помог сборной Бельгии разгромить Эстонию в квалификации Евро-2024

Встреча прошла в Таллине.
Дубль Лукаку помог сборной Бельгии разгромить Эстонию в квалификации Евро-2024
20 июня 2023 23:38
автор: Степан Шереметьев
автор фото: Getty Images

Сборная Бельгии оказалась сильнее национальной команды Эстонии в матче четвертого тура квалификационного раунда чемпионата Европы-2024. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу «красных дьяволов».

В составе победителей дубль оформил Ромелу Лукаку Также один раз отличился Йоан Бакайоко.

Таким образом, команда Доменико Тедеско с семью очками располагается на второй позиции турнирной таблицы группы F. Подопечные Томаса Хаберли находятся на четвертой строчке, имея в своем активе одно очко.

Евро-2024

Отборочный турнир

4-й тур

Эстония – Бельгия 0:3 (0:2)

Голы: Лукаку, 37, 40, Бакайоко, 90.

источник: «Советский спорт»
Дубль Мане принес Сенегалу победу над Бразилией в товарищеском матче
Команды забили на двоих шесть мячей.
21.06.2023 00:03
Футбол
автор: Александр Шульгин
Агент Крамарича рассказал, почему футболист выбрал «Сочи»
Игрок перешел в российский клуб на правах свободного агента.
20.06.2023 23:50
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Гол Роналду в концовке принес Португалии победу над Исландией
Гол Роналду в концовке принес Португалии победу над Исландией
Хозяева заканчивали матч вдесятером.
20.06.2023 23:45
Футбол
автор: Александр Шульгин
Сборная Германии уступила Колумбии в товарищеском матче
Встреча завершилась со счетом 2:0.
20.06.2023 23:41
Футбол
автор: Александр Кожевников
Дубль Лукаку помог сборной Бельгии разгромить Эстонию в квалификации Евро-2024
Дубль Лукаку помог сборной Бельгии разгромить Эстонию в квалификации Евро-2024
Встреча прошла в Таллине.
20.06.2023 23:38
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Защитник «Химок» Голубович: игроки «Зенита» наслаждаются процессом, а не страдают
Игрок высказался об уровне футболистов из Санкт-Петербурга.
20.06.2023 23:29
Футбол
автор: Александр Кожевников
Луис Суарес может объявить о завершении карьеры
Данное решение он может принять из-за серьезной травмы ноги.
20.06.2023 23:16
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Денисенко не хочет уходить из «Флориды»
Россиянин намерен бороться за место в основном составе команды.
20.06.2023 23:06
Футбол
автор: Александр Шульгин
Форвард «Сассуоло» Берарди в шаге от перехода в «Лацио»
Переговоры между сторонами находятся в завершающей стадии.
20.06.2023 23:04
Футбол
автор: Степан Шереметьев
В руководстве «Локомотива» заявили, что приложат все усилия для победы в РПЛ
По итогам минувшего сезона команда финишировала на восьмой позиции.
20.06.2023 22:50
Футбол
автор: Степан Шереметьев
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.