Защитник «Химок» Голубович: игроки «Зенита» наслаждаются процессом, а не страдают

Футболист «Химок» Петар Голубович высказался об уровне игроков «Зенита».

«Против таких ребят, как Малком, приятно играть. Это что-то особенное.

Уровень «Зенита» в любом случае высок. Когда больше таких матчей, ты растешь как футболист, отдаешься на сто процентов, получаешь какую-то новую информацию. Это лучшая команда России. Уровень футболистов отличается.

Когда они играют, то наслаждаются процессом, а не страдают на поле. Они живут эпизодом, наслаждаются им, и видно, что в любой момент «Зенит» может взять и забить. Реально сильные ребята», - приводит слова Голубовича «РБ Спорт».

«Зенит» по итогам сезона-2022/2023 чемпионата России занял первое место и в яптый раз подряд выиграл золотые медали первенства.