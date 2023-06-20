Агент Крамарича рассказал, почему футболист выбрал «Сочи»

Футбольный агент Матей Скегро, представляющий интересы полузащитника «Сочи» Мартина Крамарича, рассказал, почему его клиент решил продолжить карьеру в чемпионате России.

«РПЛ - новый вызов для Крамарича. Ему очень нравится проект, а также клуб, с которым он уже успел немного познакомиться», - приводит слова агента «Спорт-Экспресс».

Напомним, что словенец перебрался в «Сочи» на правах свободного агента. Ранее он выступал за «Браво».

К слову, в минувшем сезоне хавбек провел 32 матча, забил 12 мячей и отдал шесть результативных передач.