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Дубль Мане принес Сенегалу победу над Бразилией в товарищеском матче

Команды забили на двоих шесть мячей.
21 июня 2023 00:03
автор: Александр Шульгин

Сборная Бразилии в домашнем товарищеском поединке уступила команде Сенегала.

Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу африканской сборной, в составе которой дубль оформил Садио Мане. Автором одного гола стал Хабиб Диалло, а еще один мяч защитник бразильцев Маркиньос забил в свои ворота.

Он же точным ударом исправил свою ошибку, отправив мяч в ворота гостей. Второй гол хозяев на счету Лукаса Пакета.

Товарищеский матч
Бразилия - Сенегал - 2:4 (1:1)
Голы: Пакета, 11; Маркиньос, 58 - Диалло, 22; Маркиньос, 52 (автогол); Мане, 55; 90 (с пенальти).

источник: «Советский спорт»
Дубль Мане принес Сенегалу победу над Бразилией в товарищеском матче
Команды забили на двоих шесть мячей.
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