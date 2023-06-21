Дубль Мане принес Сенегалу победу над Бразилией в товарищеском матче

Сборная Бразилии в домашнем товарищеском поединке уступила команде Сенегала.

Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу африканской сборной, в составе которой дубль оформил Садио Мане. Автором одного гола стал Хабиб Диалло, а еще один мяч защитник бразильцев Маркиньос забил в свои ворота.

Он же точным ударом исправил свою ошибку, отправив мяч в ворота гостей. Второй гол хозяев на счету Лукаса Пакета.

Товарищеский матч

Бразилия - Сенегал - 2:4 (1:1)

Голы: Пакета, 11; Маркиньос, 58 - Диалло, 22; Маркиньос, 52 (автогол); Мане, 55; 90 (с пенальти).