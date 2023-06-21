Канте официально стал игроком «Аль-Иттихада»

Полузащитник «Челси» Н’Голо Канте официально перешел в «Аль-Иттихад». Об этом сообщает пресс-служба саудовского клуба.

Сообщается, что 32-летний футболист переходит в арабскую команду на правах свободного агента, подписав четырехлетний контракт.

Ранее игроком «Аль-Иттихада» стал экс-форвард «Реала» Карима Бензема.

Напомним, что Канте присоединился к «Челси» в 2016 году. С тех пор за «пенсионеров» он сыграл 269 матчей, забил 13 голов и отдал 16 результативных передач. Выступая за лондонцев, он стал чемпионом Англии, победителем Лиги чемпионов и Лиги Европы.