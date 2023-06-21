«Бенфика» близка к подписанию контракта с Ди Марией

Бывший полузащитник «Ювентуса» Анхель Ди Мария в ближайшее время может стать игроком «Бенфики».

Как сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо, стороны близки к успешному завершению переговоров. Клуб подпишет с футболистом контракт до 2024-го года.

Напомним, что Ди Мария пребывает в статусе свободного агента. Вингер является чемпионом мира (2022), победителем Лиги чемпионов (2014), обладателем Кубка Америки (2021) и других трофеев.

К слову, в прошедшем сезоне Серии А футболист провел 24 матча, забил 4 гола и отдал 4 ассиста.