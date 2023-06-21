Де Хеа готов стать резервным вратарем в «Манчестер Юнайтед» ради того, чтобы остаться в клубе

Вратарь Давид де Хеа не хочет покидать «Манчестер Юнайтед» в летнее трансферное окно. Об этом информирует The Telegraph.

Отмечается, что игрок встретился с руководством и сообщил о своем желании остаться в команде. При этом он готов к роли резервного вратаря «красных дьяволов».

Напомним, что Де Хеа перебрался в «Манчестер Юнайтед» из мадридского «Атлетико» в 2011 году. В минувшем сезоне голкипер провел 58 матчей за манкунианцев во всех турнирах, оставив ворота «сухими» в 25 играх.