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Роналду высказался о своем попадании в Книгу рекордов Гиннеса 

Ранее португальский форвард стал абсолютным рекордсменом по количеству проведенных матчей за национальную команду страны.
Роналду высказался о своем попадании в Книгу рекордов Гиннеса 
21 июня 2023 08:42
автор: Глеб Шевяков
автор фото: Getty Images

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду подвел итоги матча четвертого тура отборочного этапа Евро-2024, в котором его команда минимально обыграла национальную команду Исландии (1:0).

Отметим, что футболист «Аль-Насра» стал автором победного гола португальцев на 89-й минуте.

«У этой победы особый привкус. Не только потому, что это юбилейный матч, 200-й. Завершить его победным голом – я не мог и просить о большем. Это было великолепно и незабываемо, учитывая все, что происходило вокруг матча», – приводит слова Роналду Record со ссылкой на RTP.

Добавим, что Роналду провел за сборную Португалии 200 матчей и тем самым поставил рекорд по этому показателю. Перед очной встречей с национальной командой Исландии 38-летний португалец получил сертификат, посвященный тому, что он стал первым футболистом в истории, который сыграл за сборную 200 матчей.

источник: Record
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