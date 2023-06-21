Роналду высказался о своем попадании в Книгу рекордов Гиннеса 

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду подвел итоги матча четвертого тура отборочного этапа Евро-2024, в котором его команда минимально обыграла национальную команду Исландии (1:0).

Отметим, что футболист «Аль-Насра» стал автором победного гола португальцев на 89-й минуте.

«У этой победы особый привкус. Не только потому, что это юбилейный матч, 200-й. Завершить его победным голом – я не мог и просить о большем. Это было великолепно и незабываемо, учитывая все, что происходило вокруг матча», – приводит слова Роналду Record со ссылкой на RTP.

Добавим, что Роналду провел за сборную Португалии 200 матчей и тем самым поставил рекорд по этому показателю. Перед очной встречей с национальной командой Исландии 38-летний португалец получил сертификат, посвященный тому, что он стал первым футболистом в истории, который сыграл за сборную 200 матчей.