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Грилиш ответил на критику после бурного празднования требла «Манчестер Сити»

Многие не одобрили его чрезмерную эмоциональность.
21 июня 2023 08:46
автор: Степан Шереметьев

Полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш отреагировал на критику за бурное празднование требла английской команды.

«Беспокоит ли меня критика из-за столь бурного празднования перед важными матчами сборной Англии? Не особо. Я сделал то, что случается раз в жизни. Я был не один, гулял с друзьями, со всей командой», 0 приводит слова футболиста talkSPORT.

Стоит напомнить, что «горожане» победили в чемпионате Англии и Кубке страны, а также выиграли Лигу чемпионов, обыграв в финале турнира миланский «Интер» со счетом 1:0.

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