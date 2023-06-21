Грилиш ответил на критику после бурного празднования требла «Манчестер Сити»

Полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш отреагировал на критику за бурное празднование требла английской команды.

«Беспокоит ли меня критика из-за столь бурного празднования перед важными матчами сборной Англии? Не особо. Я сделал то, что случается раз в жизни. Я был не один, гулял с друзьями, со всей командой», 0 приводит слова футболиста talkSPORT.

Стоит напомнить, что «горожане» победили в чемпионате Англии и Кубке страны, а также выиграли Лигу чемпионов, обыграв в финале турнира миланский «Интер» со счетом 1:0.