Промес будет обязан выплатить «Аяксу» 1,25 млн евро в случае своего ареста 

Нападающий «Спартака» Квинси Промес может лично заплатить часть суммы за свой трансфер в московский клуб в феврале 2021 года. Об этом сообщает Het Parool.

Как утверждает источник, согласно правилам приобретения игроков, красно-белые могут отказаться выплачивать оставшийся транш за трансфер 31-летнего футболиста, если тот окажется в тюрьме. Сообщается, что закрыть сделку о переходе придется самому форварду, заплатив «Аяксу» 1,25 миллиона евро.

Добавим, что в понедельник, 19 июня, амстердамский суд признал Промеса виновным по делу о вооруженном нападении на его двоюродного брата. Футболисту грозит полтора года тюрьмы.

В сезоне-2022/2023 Промес сыграл за «Спартак» 37 матчей, в которых забил 25 голов и отдал десять результативных передач.