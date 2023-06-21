Вратари Беленов и Гудиев могут перейти в «Факел» 

«Факел» планирует подписать двух вратарей. Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов в своем телеграм-канале.

Сообщается, что воронежская команда рассчитывает на подписание контрактов с бвышим голкипером «Рубина» Александром Беленовым и экс-вратарем «Химок» Виталием Гудиевым. Сообщается, что оба футболиста достанутся балтийцам бесплатно, так как у игроков истекают контракты в конце июня.

Добавим, что в прошедшем сезоне Беленов провел за «Рубин» четыре матча и пропустил семь голов, а Гудиев в составе «Химок» принял участие в 11 матчах и остоял две встречи на ноль.