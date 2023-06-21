Тигиев заявил, что «Спартак» благодаря молодым футболистам будет лидером РПЛ 

Экс-игрок «Спартака» Георгий Тигиев рассказал, за счет чего московский клуб может обойти «Зенит» в чемпионате России.

«Спартак» скоро будет править в РПЛ, потому что там самая мощная молодежь. Сейчас ребята наберутся опыта, и они не то что будут конкурировать с «Зенитом», а будут первыми. Они могут сместить петербургский клуб с такими сильными легионерами», — приводит слова Тигиева Metaratings.ru.

Добавим, что прошедший сезон «Спартак» завершил на третьей строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Зенит» завоевал чемпионство страны в пятом сезоне подряд.

Тигиев принадлежал столичному клубу с 2017 по 2021 год, а в 2022 году завершил профессиональную карьеру.