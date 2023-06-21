Форвард «Челси» Зиеш согласовал контракт с «Аль-Насром»

Нападающий «Челси» Хаким Зиеш продолжит карьеру в «Аль-Насре». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.

По информации источника, 30-летний игрок «пенсионеров» согласовал условия соглашения с саудовской командой. Сообщается, что лондонский клуб согласился продать марокканского футболиста, поэтому трансфер будет оформлен в скором времени.

Напомним, что Зиеш выступает за «Челси» с 2020 года. В сезоне-2022/2023 за синих он отыграл 24 матчей, в которых отличился тремя результативными передачами. Согласно порталу Transfermarkt его рыночная стоимость оценивается в 16 миллионов евро.