Нападающий ЦСКА Чалов может перейти в «Галатасарай»

«Галатасарай» может подписать нападающего ЦСКА Федора Чалова в ближайшее время. Об этом сообщает Fanatik.

Как утверждает источник, 25-летний футболист принял условия трансфера в стан «львов». Сообщается, что переговоры с игроком армейцев продвигаются в ускоренном темпе, однако клубу из Турции еще необходимо согласовать переход с московской командой.

Напомним, что Чалов является воспитанником ЦСКА. В сезоне-2022/2023 он сыграл за красно-синих 41 матч, в которых забил 24 гола и отдал шесть результативных передач. Вместе с командой Владимира Федотова форвард стал обладателем Кубка России и серебряной медали РПЛ. Согласно порталу Transfermarkt, его трансферная стоимость составляет 12 миллионов евро.