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Глушаков сообщил, что не вступал в переговоры с «Химками» и «Родиной»

По словам российского хавбека, клубы не обращались к нему с предложениями.
21 июня 2023 10:17
автор: Глеб Шевяков

Бывший полузащитник «Спартака» и «Пари НН» Денис Глушаков поделился мнением о возможном переходе в «Химки» или «Родину».

«Все это глупости. Я ни с кем не разговаривал, со мной никто переговоров не вел. Не нужно слушать эти бредни. Есть такие люди, которые сами себе вопросы задают и на них же и отвечают. Повторюсь, никакие «Родина» и «Химки» со мной разговоры не вели», — приводит слова 36-летнего футболиста «Матч ТВ».

Напомним, что 20 июня Глушаков официально покинул «Пари НН». В прошедшем сезоне за нижегородскую команду он сыграл девять матчей и отличился одним забитым мячом. За свою карьеру он играл за «Локомотив», «Спартак», «Химки» и «Ахмат».

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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