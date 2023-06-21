Федотов оценил возможность Акинфеева стать главным тренером в будущем

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов поделился мнением по поводу того, что вратарь московского клуба Игорь Акинфеев может стать тренером после окончании карьеры футболиста.

Одним из важнейших качеств Акинфеева остается умение быть самим собой — таким великолепным, стержневым и справедливым человеком, который не меняется по отношению к людям и окружающей его обстановке. Это ключевые вещи, которые помогут ему стать хорошим тренером, если он, конечно, этого пожелает», – приводит слова российского специалиста «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Акинфеев является воспитанником ЦСКА. Всего за армейцев он провел 740 матчей, пропустил 662 гола и отстоял 309 встреч на ноль. В сезоне-2022/2023 столичная команда выиграла Кубок Росии и стала серебряным призером РПЛ.