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«Ювентус» принял решение выкупить Милика у «Марселя»

В минувшем сезоне форвард выступал за туринский клуб на правах аренды.
21 июня 2023 10:52
автор: Степан Шереметьев

Нападающий Аркадиуш Милик продолжит выступать за «Ювентус» на постоянной основе. Об этом информирует журналист Альфредо Педулла.

Отмечается, что итальянский клуб в ближайшее время проведет встречу с «Марселем», на которой согласует все детали трансфера. Сумма выкупа польского форварда составит 7 миллионов евро. Игрок подпишет с командой соглашение на три года.

Напомним, что в прошедшем сезоне футболист выступал за туринский клуб на правах аренды. В Серии А он провел 27 матчей, забил семь мячей и отдал одну результативную передачу.

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