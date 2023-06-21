«Ювентус» принял решение выкупить Милика у «Марселя»

Нападающий Аркадиуш Милик продолжит выступать за «Ювентус» на постоянной основе. Об этом информирует журналист Альфредо Педулла.

Отмечается, что итальянский клуб в ближайшее время проведет встречу с «Марселем», на которой согласует все детали трансфера. Сумма выкупа польского форварда составит 7 миллионов евро. Игрок подпишет с командой соглашение на три года.

Напомним, что в прошедшем сезоне футболист выступал за туринский клуб на правах аренды. В Серии А он провел 27 матчей, забил семь мячей и отдал одну результативную передачу.