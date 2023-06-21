«Интер» установил ценник на Марсело Брозовича

Полузащитник «Интера» Марсело Брозович может перебраться в чемпионат Саудовской Аравии. Об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

По его данным, хорватский футболист получил сразу несколько предложений из этой лиги. Отмечается, что итальянский клуб готов продать его за 15 млн евро.

30-летний Брозович выступает за миланский гранд с января 2015 года. Он помог «Интеру» выиграть Серию А, а также два Кубка Италии и дойти до финала Лиги чемпионов.

Добавим, что ранее в чемпионат Саудовской Аравии отправились такие звезды как Криштиану Роналду, Карим Бензема и Н’Голо Канте.