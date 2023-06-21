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«Тоттенхэм» определился с двумя кандидатурами на позицию вратаря 

Лондонская команда заинтересована в услугах Давида Райи и Георгия Мамардашвили.
21 июня 2023 11:21
автор: Глеб Шевяков

Руководство «Тоттенхэма» находится в поисках нового вратаря. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.

Как утверждает источник, «шпоры» нацелились на голкипера «Брентфорда» Давида Райю и готовы его подписать в летнее трансферное окно, однако команду не устраивает ценник футболиста в размере 47 миллионов евро. Сообщается, что в качестве альтернативы лондонцы рассматривают вратаря «Валенсии» Георгия Мамардашвили.

Добавим, что в прошедшем сезоне Райя в составе «Брентфорда» принял участие в 38 матчах АПЛ. Мамардашвили провел столько же игр за «Валенсию» в Ла Лиге.

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