«Его не пугает переезд в Россию». Агент Крамарича объяснил переход словенца в «Сочи»

Футбольный агент Матей Скегро, представляющий интересы полузащитника «Сочи» Мартина Крамарича, рассказал, почему его клиент решил продолжить карьеру в чемпионате России.

«Мартин выбрал «Сочи», потому что РПЛ - это новый вызов для него. Ему очень нравится этот клуб. Крамарича совершенно не пугает переезд в Россию. Здесь очень безопасно», - приводит слова агента Sport24.

Напомним, что словенец перебрался в «Сочи» на правах свободного агента. Ранее он выступал за «Браво».

К слову, в минувшем сезоне хавбек провел 32 матча, забил 12 мячей и отдал шесть результативных передач.